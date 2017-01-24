خبير عسكري بارز : سقوط صنعاء سيكون سلمياً

أكد مدير دائرة التوجيه المعنوي والقيادي في القوات المسلحة اليمنية اللواء محسن خصروف، أن القوات اليمنية والمقاومة باتت على حدود أرحب شرق العاصمة اليمنية صنعاء.

وقال خصروف في تصريحات نشرتها صحيفة "المدينة" السعودية اليوم الثلاثاء، إن "دخول صنعاء تحكمه ظروف المعركة وتحرير أقاليم تهامة وتعز بالكامل، والسيطرة على المرتفعات شمال شرق العاصمة، وانضمام قبائل الطوق إلى الشرعية وتأييدها لها، حيث أن سقوط صنعاء بيد القوات المسلحة اليمنية سيتم سلمياً، كما أن قبائل طوق صنعاء هي الأخرى سيكون لها شأن آخر عندما تقترب الشرعية من مناطقهم".

وأضاف: "لابد من السيطرة على مواقع ومرتفعات، أهمها السيطرة على طريق صنعاء مأرب ونقيل ابن غيلان، والسيطرة عليه هو إنجاز عسكري لابد منه كما تتوالى انتصارات الحملة العسكرية الرمح الذهبي لتحرير باب المندب في الشريط الساحلي الغربي لمدينة تعز، حيث أصبحت القوات والمقاومة قريبة جداً من ميناء المخا".

وأوضح خصروف أن "السيطرة على مينا المخا سيؤمن السيطرة على الشريط الساحلي وقطع أحد سبل تهريب السلاح للمليشيات من إيران، وسيمثل منطلقاً لتحرير إقليم تهامة بالكامل، كما سيعزز محور القتال عبر السيطرة على طريق الحديدة تعز وهو طريق آخر للإمداد اللوجستي لمليشيات الحوثي والمخلوع صالح".