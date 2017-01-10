وزير الخارجية اليمني: تغيير الأوضاع على الأرض سيجبر الحوثي على الحوار

قال وزير الخارجية اليمني، عبد الملك المخلافي، إن الحوثيين لن يقبلوا العودة إلى الحوار لاستكمال العملية السياسية في اليمن، إلا إذا حدث تغيير ميداني على الأرض.

كان ذلك في مجمل تعليقه على العملية الواسعة في باب المندب، التي أطلقها الجيش اليمني مدعوماً بالتحالف قبل يومين.



وكان المخلافي اتهم الانقلابيين بإهدار كل الفرص والاستمرار في خطوات تصعيدية لا تؤدي إلا إلى مزيد من العنف والتحدي للشعب اليمني والمجتمع الدولي.